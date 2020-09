Coronavirus à Lyon : quelle est l'évolution ces derniers jours dans les hôpitaux de la région ? (graphique)

Il y a de plus en plus de cas positifs de covid-19 dans le Rhône. Et cela commence à se répercuter sur le nombre de malades dans les hôpitaux. La hausse est régulière depuis quelques jours. La réponse dans un graphique.

183 personnes sont hospitalisées dans le département d'après le dernier bilan, soit 12 de plus que la veille. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter depuis plusieurs jours.

Idem dans la région, avec 398 malades du coronavirus ce mardi matin à l'hôpital. Il y avait 324 hospitalisés dans la région le 2 septembre et 257 le 24 août. Des chiffres qui augmentent continuellement.

En réanimation, là-aussi, cela remonte (légèrement). 47 personnes en réa dans la région. Il y a avait "seulement" 19 personnes en réa dans la région le 24 août. On est encore toutefois bien loin du pic de début avril, où 783 personnes étaient en réanimation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.