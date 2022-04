Le syndicat étudiant de l'Unef Lyon appelle à un rassemblement contre "la progression des idées d'extrême droite à Lyon 3" ce jeudi 21 avril. Depuis quelques jours, l'université est la cible des critiques et des étudiants de la faculté sont accusés de racisme.

L'université Lyon 3 n'arrête pas de faire l'actualité ces derniers jours. En pleine joute électorale et à quatre jours d'élire le prochain président de la République, la faculté ferait face à la montée d'actes racistes au sein de ses locaux. Jeudi 21 avril, l'Unef Lyon appelle à une manifestation pour faire barrage à ces idées d'extrême droite, véhiculées de plus en plus intensément à l'université Lyon 3, selon le syndicat étudiant.

L'Unef et d'autres organisations de la jeunesse devraient donc se rassembler jeudi dans l'après-midi devant la manufacture des Tabacs. L'objectif : protester contre la montée de l'extrême droite. Idéologie considérée comme "un réel danger pour nos libertés, nos droits civiques, sociaux et syndicaux", selon l'Unef Lyon dans un communiqué. Un document qui avait été publié suite à des actes racistes, islamophobes et racistes déplorés à l'université Lyon 3.

Sentiment d'insécurité chez des étudiants

Le rassemblement prévu à Lyon l'est également pour dénoncer l'insécurité grandissante des apprenants de Lyon 3. "Des étudiantes portant le voile souffrent d'actes islamophobes et sexistes, et son les victimes quotidiennes de militants d'extrême droite se permettant de nier le droit des femmes à s'habiller comme elles le souhaitent", déclare l'Unef.

Plusieurs revendications sont portées par le syndicat étudiant :

Des mesures disciplinaires contre tout étudiant commentant des actes racistes, sexistes et/ou islamophobes.

La mise en place d'une réelle cellule de veille et d'écoute financée à la hauteur de ses besoins et organisant des permanences en présentiel pour une meilleure remontée des cas d'oppression et un meilleur accompagnement des victimes.

La mobilisation se déroulera devant la manufacture des Tabacs en début d'après-midi, jeudi 21 avril.

