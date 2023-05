Palmarès Lyon Capitale. La plupart des villes de la métropole de Lyon ont augmenté les impôts ces dernières années.

Chaque année, à la rentrée des vacances, un simple courrier fait remonter la question de la fiscalité en critère primordial afin de déterminer s’il fait bon vivre dans sa commune pour les ménages propriétaires : l’avis de taxe foncière. Sous l’effet combiné de la disparition de la taxe d’habitation, de la crise du Covid-19 et de la flambée du prix de l’énergie, la plupart des communes ont augmenté leur taux d’imposition. Lyon a rejoint, à grand bruit, cette liste aux premiers jours de 2023. Grégory Doucet et sa majorité ont relevé de 9 % la taxe foncière. “On a voulu que cette hausse reste raisonnable et qu’elle permette de répondre à la situation économique dans laquelle on est tous plongés et qu’elle reste raisonnable pour les propriétaires”, a tenu à rassurer le maire de Lyon. Les Lyonnais interrogés dans notre sondage Ifop-Fiducial de mi-mandat ne sont que 39 % à lui en tenir rigueur. Le recours au levier fiscal n’a pas de couleur politique. Les municipalités où les taux ont bondi sont gérées par des républicains à Décines-Charpieu et Caluire-et-Cuire (+28,7 %), des socialistes à Villeurbanne (+16,4 %) ou des édiles sans étiquette (Fontaines-Saint-Martin).