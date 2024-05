Le macLyon célèbre ses 40 ans lors d’un week-end de festivités gratuit pour tous

Du vendredi 17 au dimanche 19 mai, le Musée d’art contemporain, aussi appelé "macLyon", propose trois jours gratuits pour assister à des expos, rencontres, performances artistiques, danses et concerts.

Né à Lyon en 1984, le Musée d’art contemporain prend tout d’abord place au Palais Saint-Pierre, lequel abrite également le Musée des Beaux-Arts. Il faut attendre l’année 1995 pour voir le macLyon s’installer à la Cité Internationale et monter sa propre programmation dans ses nouveaux espaces conçus par l’artchitecte Renzo Piano.

En 2024, avec plus de 300 expositions présentées depuis son ouverture, le musée fête ses 40 ans et organise “un grand week-end festif pour cet anniversaire”, du vendredi 17 au dimanche 19 mai, avec “un regard à la fois rétrospectif et tourné vers l'avenir”. L’entrée est libre et gratuite pour tous.

Les festivités ont débuté ce vendredi avec des rencontres et conférences animées par Thierry Raspail, directeur-fondateur du macLyon et une nocturne avec DJ sets en partenariat avec Radio Nova. Plusieurs ateliers et performances d’artistes seront proposés le samedi, ainsi qu’une deuxième nocturne pour la Nuit des musées. Enfin, le dimanche sera l’occasion de découvrir plusieurs spectacles de danses et concerts avec le Centre Choregraphique National de Rillieux-la-Pape et l'Auditorium-Orchestre national de Lyon.

Informations pratiques. Du vendredi 17 au dimanche 19 mai / macLyon - 81 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon / Entrée libre et gratuite / Plus d’informations

