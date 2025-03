L'OL fait couler Nice et revient au contact du Top 4

L'Olympique Lyonnais a réalisé la bonne opération de cette 25e journée de Ligue 1 en s'imposant sur la pelouse de l'OGC Nice dimanche soir (0-2). Une victoire qui permets aux Gones de recoller à deux points du Top 4.

C'est dans un contexte tendu, et alors que l'OL a perdu cette semaine son entraineur jusqu'à la fin de la saison, sanctionné après son coup de sang de la semaine dernière, que les Lyonnais se déplaçaient dimanche soir, en clôture de la 25e journée de Ligue 1 sur la pelouse de l'OGC Nice, seule équipe avec le PSG encore invaincue cette saison à domicile.

Après une première période nettement dominée par les Aiglons, les Lyonnais ont pu s'en remettre à un grand Lucas Perri dans la cage, bien aidé par Moussa Niakhaté, auteur d'un sauvetage héroïque sur sa ligne sur l'une des nombreuses occasions niçoises en première période.

Mais sous une pluie très intense, l'OL n'a pas coulé et a su faire le dos rond avant d'assommer son adversaire grâce à ses entrants. Rayan Cherki, sur son premier ballon, et après une perte de balle dans son camp des Niçois, a permis à l'OL de prendre l'avantage dans le dernier quart d'heure (78e), avant qu'Ernest Nuamah (83e) d'une frappe sublime ne vienne quelques instants après mettre définitivement à l'abris les Lyonnais.

Cette belle victoire, décrochée sur le terrain d'un concurrent direct au podium, permet aux hommes de Fonseca, en tribune à l'Allianz Riviera, de remonter à la sixième place et surtout de revenir à 2 petits points de Monaco et de la quatrième place. Le podium n'est plus qu'à 4 points.