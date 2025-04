Un vendredi très ensoleillé, jusqu'à 24 degrés attendus à Lyon

C'est une nouvelle très belle journée qui attend l'agglomération lyonnaise ce vendredi 11 avril 2025.

Pour ce dernier jour avant le weekend, les Lyonnaises et les Lyonnais vont de nouveau pouvoir profiter du soleil. Ce vendredi 11 avril s'annonce très ensoleillé toute la journée. Et il faudra bien profiter de ce beau soleil avant le retour de la pluie dès samedi soir et pour une bonne partie de la semaine prochaine.

Côté températures, il fait 7 degrés ce vendredi matin et le thermomètre grimpera jusqu'à 24 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison et une douceur printanière qui ne devrait pas durer au delà de dimanche dans la région lyonnaise.