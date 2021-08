L'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie placés en vigilance orange inondations

Les fortes précipitations de samedi 7 août pourront causer des glissements de terrain dans ces départements.

Météo France annonce 60 à 80 mm de précipitations en moins de 6 heures dans les départements de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Ces départements ont été placé en vigilance orange inondations, samedi 7 août à 10 heures.

Il faut craindre "un fort ruissellement, un débordement des cours d'eau et des glissements de terrain", explique l'organisme de météo. "Les secteurs les plus à risque sont situés près du relief : autour du Vercors, de la Chartreuse et de Belledone en Isère, les avants-pays et les massifs préalpins (Chablais, Borne-Aravis, Bauges) en Savoies", détaille Météo France.