L'immobilier de Lyon en bref : l'actualité de l'automne

Pour tout savoir de l'actualité de l'immobilier lyonnais des derniers mois en un coup d'oeil.

L’agence CoBe pour aménager la Confluence

L’agence parisienne d’urbanisme et d’architecture CoBe

a été choisie par la SPL Lyon Confluence pour aménager 420 000 m2 au sein de ce quartier. Cette agence sera donc le nouvel urbaniste de la dernière phase d’aménagement de Confluence. Une phase qui s’étale sur plus de 35 hectares, avec un budget estimé à 384 millions d’euros. Un chiffre plus important que les 258 millions d’euros de la Zac 1, déjà réalisée, au nord de la Confluence. Ces programmes neufs devraient permettre de faire sortir de terre 1 200 logements dont 60 % de logements sociaux à l’horizon 2030.

Patriarca rachète Opus DB

Le groupe lyonnais Patriarca, spécialiste de l’immobilier d’entreprise, se développe. Fort de 50 millions de chiffre d’affaires en 2022 (hors consolidation d’Opus DB), il annonce ainsi racheter Opus DB, expert de l’aménagement de bureaux clés en main. Ce dernier avait réalisé 10 millions de chiffre d’affaires en 2021. Les Lyonnais espèrent ainsi diversifier leurs compétences mais aussi renforcer leur présence en région parisienne. Le groupe dépasse ainsi les 80 collaborateurs et annonce vouloir encore recruter dans les années à venir.

La tour To-Lyon atteint sa hauteur maximale

Le chantier de la tour To-Lyon, au sein du quartier de la Part-Dieu, se poursuit et franchit en ce moment une étape symbolique. Le bâtiment, imaginé par l’architecte français Dominique Perrault et construit par le géant du BTP Vinci, va atteindre sa hauteur maximale de 170 mètres cet automne. Déjà, le 42e étage sur 43 a été atteint avant la fin août. La pose de la façade continue en parallèle. Elle devrait être prête d’ici la fin de l’année. L’aménagement intérieur se poursuivra en 2023 tandis que l’occupation des locaux est prévue pour le 1er trimestre 2024. La “Gomme” – tour Incity – restera la plus haute de Lyon avec ses 200 mètres.

Des travaux à l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu

La fondation ARHM (Action Recherche Handicap et Santé Mentale) a choisi le groupe lyonnais SERL pour la démolition de 2 000 m2 de bâti. Un contrat qui comprend en plus l’assistance de la maîtrise d’ouvrage pour la construction d’une structure de deux unités de soins psychiatriques et des locaux d’activités sportives à l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu, dans le 8e arrondissement de Lyon. L’établissement spécialisé en psychiatrie s’étend sur 22 hectares avec 60 500 m2 de bâtiments. Le coût des travaux est évalué à 6 millions d’euros, pour un total, toutes dépenses confondues, de 8,5 millions d’euros d’investissements. La désignation de la maîtrise d’œuvre aura lieu au 3e trimestre 2023.

6e Sens inaugure son programme à Vaise

6e Sens Immobilier a inauguré son programme tertiaire Industria Agrippa de 7 100 m2 à Vaise, rue Diebold, dans le 9e arrondissement. Le projet de 15 millions d’euros comprend deux immeubles indépendants, dédiés à des bureaux et des locaux d’activité. Les trente et un lots ont d’ailleurs été cédés avant la livraison des bâtiments. Pour rappel, ce projet s’inscrit dans le cadre d’une requalification de friches industrielles qui a notamment nécessité un désamiantage et une dépollution. Le site est aujourd’hui ponctué d’espaces verts et l’un des bâtiments dispose d’un toit-terrasse privatif.

Le groupe SLCI inaugure son nouveau siège social à Gerland

Le groupe SLCI (Société lyonnaise de coordination immobilière) a décidé de rassembler l’ensemble de ses équipes au sein d’un nouveau siège dans le quartier de Gerland, au cœur du Projet urbain partenarial 75 Gerland. Environ 130 collaborateurs travaillent désormais dans le nouveau siège. Ils ont pris possession des quatre premiers étages sur les six que compte l’immeuble Gravity. Les administrateurs de biens du groupe, auparavant dans le 6e arrondissement, ont rejoint les équipes du pôle construction.