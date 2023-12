L'immobilier de Lyon en bref

En une minute, les dernières actualités de l'immobilier lyonnais (promotion, bureaux, logements...).

700 nouveaux logements étudiants seront construits à Bron

D’ici la rentrée 2025, neuf résidences étudiantes seront construites à proximité de l’université Lumière Lyon 2 à Bron. Au total, 682 appartements seront bâtis sur près de 20 000 m². 250 places seront assurées par le Crous, 150 par le bailleur social Vilogia et 372 en loyer libre. Les surfaces iront de 19 m² pour le plus petit logement Crous, à plus de 100 m² pour une colocation de huit personnes. Les maires LR de Bron et Saint-Priest sont opposés au projet, déplorant notamment le manque de places de stationnement. Les constructions en supprimeront environ 600.

La résilience du marché des locaux d’activités

Le spécialiste de l’immobilier d’entreprise JLL a publié ses chiffres des locaux d’activités en région lyonnaise au troisième trimestre 2023. Le volume de surface échangé, 65 000 m2, est quasiment stable par rapport au troisième trimestre 2022. Dans l’ensemble, l’année 2023 n’aura pas été la catastrophe annoncée, avec 242 000 m2 d’échanges, seulement un recul de -6 % par rapport à l’année dernière et -8 % en comparaison avec la moyenne quinquennale (263 000 m2). “Au niveau géographique, l’Est en première couronne représente 48 % du volume échangé à ce stade de l’année”, notent les analystes.

Nerco rachète Energimotique

Basé à Lyon, le spécialiste de l’ingénierie et de la maintenance multitechnique du bâtiment, Nerco, se paie la société Energimotique, 5 millions d’euros de chiffre d’affaires et quarante salariés, spécialisée dans la gestion technique des bâtiments. Un rachat rendu possible grâce à l’accompagnement de Siparex Midcap, expert des ouvertures de capital pour les PME. Nerco devrait approcher des 50 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023, le double d’il y a trois ans. Avec cette absorption, Nerco compte à présent deux cents collaborateurs et annonce recruter encore.

Le plus grand projet d’autoconsommation collective de la région lyonnaise

La société SerenySun, spécialisée dans les circuits courts de l’énergie, et la filiale Flex Park d’Inéa, spécialiste de l’immobilier de bureaux neufs, ont signé un bail d’occupation des toits d’un nouveau programme dans le quartier de la Soie, à Vaulx-en-Velin. Ce dernier a été livré par le groupe immobilier Icade Promotion fin novembre. Les deux enseignes présentent leur entreprise comme le plus grand projet d’autoconsommation collective de la région lyonnaise. Quatre centrales solaires devraient ainsi prendre place sur les 3 000 m2 de toitures, l’équivalent d’un demi-terrain de foot. L’énergie produite sera comparable à la consommation annuelle moyenne de 150 foyers.

15 000 m2 vont être rénovés près de la Part-Dieu

La Société de la Tour Eiffel, spécialisée dans l’immobilier de bureau, et le promoteur Vinci Immobilier s’engagent dans la transformation des anciens locaux du groupe Orange, à la Part-Dieu. Sur 15 000 m2 de surface au total, l’idée est de construire de nouveaux bureaux, mais aussi des logements avec notamment une résidence étudiante. La livraison est prévue pour fin 2024. Une opération d’ampleur dans laquelle la Société de la Tour Eiffel investit 30 millions d’euros.

Lyon, 4e ville la plus verte de France

L’Observatoire des villes vertes a rendu son palmarès des villes les plus vertes de France. Lyon arrive à la 4e place, derrière Angers, Rennes et Strasbourg. Depuis 2021, ce sont 81 projets qui ont été lancés pour végétaliser la ville, détaille l’Observatoire fondé par l’Union nationale des entreprises du paysage et hortis, une organisation rassemblant les responsables d’espaces naturels en ville. Ainsi, grâce à sa politique de végétalisation, la Ville de Lyon proposerait “52 m2 d’espaces verts par habitant” selon l’Observatoire.

