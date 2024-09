Monument emblématique du Vieux Lyon, classé monument historique depuis 1920, le musée Gadagne dévoile une nouvelle salle d'exposition et un parcours de huit éléments architecturaux, axés sur l'histoire du bâtiment.

Classé monument historique depuis 1920, le musée Gadagne abrite depuis de longues années le musée d'histoire de Lyon et le musée des arts de la marionnette, à ceux-ci s'ajoute désormais une nouveauté, avec pour but cette fois-ci de mettre le bâtiment et son histoire à l'honneur.

Avec l'ouverture au public d'une nouvelle partie de l'édifice, Gadagne souhaite intégrer l'ensemble architectural au musée, afin de répondre aux questionnements quant à l'histoire du bâtiment. L'objectif est de mettre à l'honneur le joyau du monument en tant que tel, et de creuser sur le côté archéologique du site.

La découverte du monument à travers deux nouvelles propositions

Pour cela, la découverte de Gadagne s'organisera autour de deux propositions.

Tout d'abord, à travers une salle d'exposition située au 2ème étage dans les "salles remarquables", permettant d'en apprendre plus sur l'inscription du bâtiment dans son quartier et dans le Site patrimoine mondial de Lyon.

Puis, au travers de huit points architecturaux remarquables répartis dans toute la bâtisse, retraçant son évolution et son histoire au cours des derniers siècles. Parmi les points d'intérêt, sont à noter, les salles remarquables, la grande cour Renaissance, le jardin suspendu, ou encore l'escalier Tony Garnier, véritable prouesse architecturale de par son emplacement, entièrement creusé dans la colline de Fourvière.

A l'occasion de l'ouverture de ces nouveaux espaces, Lisa Duroux et Guillaume Perez, tous deux diplômés de l'école nationale des beaux-arts de Lyon, ont été invités à une résidence artistique de cinq mois. Les deux jeunes artistes proposent une exposition nommée "loges, jardin, rivière", entremêlant matériaux, vibrations de couleurs, volumes et verticales.