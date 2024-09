Un rassemblement pour la paix et le désarmement ce samedi à Lyon 

Organisé par la CGT 69, le rassemblement se tiendra sur la place de la Comédie, dans le 1er arrondissement de Lyon, de 13 heures à 15 heures.

"Pour son avenir, l’humanité n’a d’autres chemins que la paix." La CGT 69 et le Mouvement pour la Paix appellent ce samedi 21 septembre à un rassemblement sur la place de la Comédie, dans le 1er arrondissement de Lyon, pour la journée mondiale de la paix.

Maintenir la paix en "éradiquant" la misère sociale

Dans un communiqué publié ce jeudi, le syndicat rappelle qu’avec "la multiplication des conflits à travers la planète, la bataille pour la Paix et le désarmement est malheureusement plus que jamais nécessaire." Elle assure qu’aujourd’hui, la paix est "gravement menacée." Et d’ajouter : "Au-delà de la recrudescence de guerres ayant une dimension mondiale, au-delà d’une augmentation vertigineuse des dépenses militaires qui ont doublé en un vingtaine d’années (…), au-delà de la reprise des programmes nucléaires militaires, on assiste à une expansion des idées rétrogrades en termes de racisme, d’antisémitisme, de montée des extrêmes droites et des idéologies fascistes, sexistes, xénophobes, anti LGBT, etc."

Le syndicat déclare également que "ce sont toujours les travailleurs, et en particulier les femmes, quelles que soient leurs origines, qui sont les premières victimes des guerres et des situations de pauvreté qu’elles engendrent." Pour la CGT 69, "la misère, le désespoir, le chômage et la détresse alimentent les conflits." La condition pour obtenir une paix durable serait donc de les "éradiquer." Et de conclure : "La situation sociale est un élément constitutif de la recherche et du maintien de la paix."

