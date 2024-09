La Maison des Saints-Anges, le Vieux Saint-Vincent et l’Hôtel de la préfecture sont à visiter à Mâcon pendant les Journées du patrimoine.

Les Journées européennes du patrimoine qui se déroulent cette année les 21 et 22 septembre 2024 sont l'occasion d'explorer les trésors architecturaux et historiques du Sud Bourgogne. Voici cinq lieux à voir à Mâcon et aux alentours.

Le Vieux Saint-Vincent

Habituellement fermé, les ruines du Vieux Saint-Vincent ouvrent leurs portes ce week-end. L'occasion de découvrir l'intérieur de cette église-cathédrale en ruine, dont seuls les deux tours et le narthex d'âge roman sont encore visibles. Construite dès le VIe siècle, elle fut reconstruite à plusieurs reprises en raison de l'instabilité du sol avant finalement d'être vendue comme bien national et démolie en partie, en 1799.

Visite libre de 14h à 18h samedi et dimanche.

L'hôtel de la Préfecture

Juste à côté du Vieux Saint-Vincent, entrez dans un bâtiment inaccessible aux visiteurs en temps normal : l'hôtel de la Préfecture de la Saône-et-Loire. Installé dans l’ancien palais épiscopal de Mâcon, siège de l’évêché, construit entre 1618 et 1631, le site a connu plusieurs vies et plusieurs travaux au fil des siècles. Les visites guidées proposées ce week-end vous donneront l'occasion de découvrir l'intérieur de ce bâtiment, ses jardins mais aussi le bureau du préfet.

Visites guidées toutes les 15 minutes, de 10h à 12h15 et de 14h à 15h15 samedi uniquement.

La Maison des Saints-Anges

Entrez dans ce couvent fondé en 1255 par Saint Louis. S'il était à l'origine destiné aux Jacobins, ce sont les sœurs de la Maison des Saints-Anges qui y vivent depuis 1844. Au travers de cette visite, vous pourrez découvrir l'histoire du lieu, de la congrégation mais aussi en apprendre plus sur le quotidien des douze religieuses qui y résident encore.

Les visites guidées ont lieu de 10h à 12h et de 14h à 17h samedi et dimanche.

Le tribunal judiciaire

C'est un lieu dans lequel il est rare d'entrer sans raison. Le tribunal judiciaire ouvre ses portes au public à l'occasion des Journées du patrimoine. Installé dans un édifice datant de 1716, le lieu possède une histoire riche. Construit sur des ruines de l'ancien couvent des Jacobins, détruite en 1557 par les protestants, ce lieu a d'abord été l'hôtel du marquis de Chevrier d’Igé, avant d'accueillir le palais de justice en 1811.

La visite guidée d'une durée de 45 minutes est gratuite. Elles ont lieu uniquement le samedi 21 septembre, entre 14h et 17h (dernier départ à 16h15).

L'hôtel du Département

Mettez-vous dans la peau d'un élu en visitant l'hémicycle de l'hôtel du Département. En plus de découvrir ce lieu emblématique, vous pourrez traverser les pièces classées Monuments historiques et notamment la galerie des présidents qui ont siégé depuis Claude Larmagnac en 1790. Le tout dans une ambiance jazzy et rétro puisque le groupe Caravan Trio se produira de 13h30 à 17h. Il interprétera des chansons françaises des années 40.

Visites libres gratuites de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.