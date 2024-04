Pour les vacances scolaires, la Métropole de Lyon organise avec plusieurs associations sportives sa nouvelle édition de "Métropole Vacances Sportives" du 15 au 26 avril.

Alors que les vacances scolaires ont débuté vendredi dernier, la Métropole de Lyon et plusieurs associations sportives organisent dès aujourd’hui et jusqu'au 26 avril prochain la nouvelle édition de "Métropole Vacances Sportives." Au programme, des activités sportives gratuites pour les enfants de 3 à 18 ans seront proposées dans les parcs de Lacroix-Laval à Marcy l’Étoile, de Parilly ainsi qu’à Dardilly, Meyzieu et Lyon, sauf les week-ends.

Planche à voile, boxe française, BMX…

Stage de planche voile sur cinq jours, boxe française ou initiation au BMX, plus de 23 activités seront ainsi proposées aux enfants, accompagnés de leurs parents ou de différentes structures (maisons des jeunes et de la culture, centres sociaux mais aussi associations de protection de l’enfance). Les enfants porteurs d’un handicap mental ou physique sont également conviés. La Métropole de Lyon conseille toutefois aux parents de prendre contact avec l’association en charge de l’activité en amont.

Des activités sont déjà complètes, mais des places peuvent encore se libérer le jour-même. Plus d’informations sur le site de l’évènement.

