Avec un budget de 350 000 euros, la Métropole de Lyon lance un appel à projets pour permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir accéder à des pratiques sportives.

Né de la fusion en 2022 des deux précédents dispositifs de la Métropole de Lyon, "Activ’ Ton Sport" et "Adapte ton Sport", le nouveau dispositif "Sport-Santé-Handicap" veut continuer de rendre le sport plus inclusif et accessible. Dotée d’un budget de 350 000 euros, la Métropole de Lyon lance ce lundi 26 février un appel à projets "afin de favoriser l’accès au sport pour toutes et tous."

Répondre à la forte demande

Le nouveau programme Sport-Santé-Handicap à pour objectif de répondre aux "demandes et besoins recensés pour le développement d’activités physiques et sportives adaptées" et de permettre l’accès à des pratiques sportives aux publics "souvent éloignées des pratiques sportives." À terme, cet appel à projets doit également favoriser les rencontres entre les différents acteurs du réseau sport-santé de la métropole lyonnaise.

Lire aussi : "Le sport est un droit" : la Métropole de Lyon tente de promouvoir le handisport

L’année dernière, la Métropole de Lyon avait investi 410 000 euros dans le programme "Sport-Santé-Handicap". Ce budget avait notamment permis de financer 69 projets, dont la sensibilisation au handicap de 40 000 jeunes.

Plus d'informations : https://www.grandlyon.com/services/appels-a-projets/appel-a-projets-sport-sante-handicap-2024