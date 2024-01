L'ancienne ministre Marlène Schiappa va intégrer l'EM Lyon

L'ancienne ministre Marlène Schiappa a annoncé qu'elle avait été admise dans l'école de commerce EMLyon Business school.

En juillet dernier, Marlène Schiappa quittait le gouvernement d'Elisabeth Borne. Six mois plus tard, l'ancienne ministre qui a occupé différents postes au sein des gouvernements successifs a annoncé son admission à l'EM Lyon. Dans un poste sur Linkedin, l'ancienne secrétaire d'Etat à l'Economie sociale et solidaire s'est dit "heureuse" de cette inscription.

"J'ai toujours eu la conviction qu'il fallait se former tout au long de sa vie. Les savoirs évoluent, la théorie aussi, les enjeux varient, et avoir été formé il y a 10, 20, 30 ans dans un domaine donné ne devrait plus aujourd'hui être considéré comme suffisant" estime Marlène Schiappa.

Une formation suivie "en cachette" lorsqu'elle était au gouvernement

Rappelant ensuite son parcours et détaillant les différentes formations qu'elle a suivies depuis ses débuts en politique, l'ancienne ministre a expliqué avoir suivi "en cachette" une formation sur "les enjeux géopolitique et de diplomatie" alors qu'elle était au gouvernement. "Aujourd'hui, j'ai décidé de me former sur les enjeux liés à la gouvernance des entreprises et à la durabilité. Alors oui, j'ai été ministre et notamment en charge de l'économie sociale et solidaire, oui j'ai travaillé dans les domaines de l'engagement et de la RSE, ou j'ai initié ou coordonné des avancées sur les questions d'impact, mais non, cela ne (me) suffit pas" explique-t-elle.

Dans la prestigieuse école de commerce de Lyon, qui a fêté en 2022 ses 150 ans d'existence, celle qui a été ministre pendant plus de six ans, espère "renforcer ses connaissances sur le sujet, à une époque où les enjeux ESG sont chassés par la CSRD, où le greenwashing tient trop souvent lieu de bilan d'engagement, où les questions sociales - notamment de places des femmes dans l'entreprises - sont menacées par le backlash anti féministe."

Empêtrée depuis son départ du gouvernement dans le scandale du Fonds Marianne contre le séparatisme, Marlène Schiappa trouvera peut-être un peu de calme aux côtés des étudiants de l'EM Lyon. L'école lyonnaise a pour ambition de devenir dans les prochaines années l'une des premières Global Business Universities en Europe.

