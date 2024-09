L'Ain et la Haute-Savoie en vigilance vent

Le vent du nord va souffler en Auvergne-Rhône-Alpes ce 14 septembre. L'Ain et la Haute-Savoie placés en vigilance vent.

Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance jaune au vent par Météo France. Le vent du nord, la bise, va souffler sur la région et plus particulièrement sur l'Ain et la Haute-Savoie. Certaines rafales pourront dépasser les 70 km/h. Le vent sera particulièrement froid, avec un impact important sur les températures.

Cet après-midi, il fera 16 degrés à Bourg-en-Bresse, 15 degrés à Annecy, mais le ressenti sera bien plus frais. Les températures restent 6 à 7 degrés au-dessous des normales de saison. La météo reste dans la continuité du 13 septembre, qui fut le plus froid depuis 100 ans à Lyon et ses alentours.