Dans le cadre de sa nouvelle tournée des zéniths, le chanteur de Paris-Seychelles montera sur la scène de la LDLC Arena à Décines.

Après le phénoménal "aimée tour" et son show ayant conquis plus de 600 000 spectateurs, Julien Doré a annoncé son retour sur scène en 2025. Une tournée évènement dans les plus grandes salles de France, Belgique et Suisse à partir du 1er mars. Le chanteur se rendra ainsi à Lyon le 14 mars mais aussi le 5 décembre 2025 pour deux concerts d'exception.

Ouverture de la billetterie pour la deuxième date à Lyon

Dès l'ouverture de la billetterie, les fans se sont arrachés les places pour la première date lyonnaise. Face à cet engouement, Julien Doré repassera par la capitale des Gaules pour un second concert à la LDLC Arena. Les places ont donc été mises en vente ce mercredi 11 septembre à midi. Selon les catégories, les prix varient de 37 à 75 euros. Attention, elles partent rapidement.

Révélé en 2007 dans la cinquième saison de la Nouvelle Star, Julien Doré a enchainé les succès. En 17 ans de carrière, l'artiste a sorti six albums, 23 singles et fait sept tournées. Ses titres les plus connus sont notamment Paris-Sychelles, Coco Calîne, Nous ou encore Le Lac.

