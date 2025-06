Journées européennes du patrimoine : à la découverte du réseau TCL de Lyon 

À l’occasion des journées européennes du patrimoine les 20 et 21 septembre prochains, les transports en commun lyonnais (TCL) ouvrent une nouvelle fois les portes de trois de leurs sites emblématiques.

Partez à la découverte des coulisses du réseau des transports en commun lyonnais (TCL). Pour les journées européennes du patrimoine 2025 les 20 et 21 septembre prochains, Sytral Mobilités, l’autorité organisatrice des TCL, ouvre les portes de trois de ses sites emblématiques aux Lyonnais.

Des visites guidées sur trois sites

Une nouvelle fois, l’atelier de maintenance du métro C, situé à la station Hénon, ouvrira ses portes à l’occasion du 50e anniversaire de la ligne. Les visiteurs pourront découvrir l’univers de ce métro unique au monde à fonctionner avec une crémaillère sur une partie de son tracé. Le projet de modernisation de la ligne engagé par la Métropole de Lyon sera également présenté.

Venez découvrir les nouveaux trolleybus IMC au dépôt de bus situé à Vaulx-en-Velin la Soie, "un concentré de technologie et de mobilité durable", mais également les coulisses de la maintenance de ces bus. Le centre de maintenance des tramways de Saint-Priest ouvrira également ses portes aux curieux. Ce dernier permet notamment d’assurer la fiabilité et la sécurité des lignes de tramway T2, T5 et T6 au quotidien.

Des créneaux de visites sont prévus à 10h00, 10h45, 11h30, 14h00, 14h45, 15h30 et 16h15. Ces dernières dureront une heure environ. Pour y participer, les inscriptions sont gratuites, mais obligatoires. Elles seront ouvertes le 25 août prochain.

