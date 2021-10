Journée mondiale de l'AVC : une campagne de sensibilisation pour prévenir les attaques cérébrales en Auvergne-Rhône-Alpes

Comme chaque année, la journée du 29 octobre est destinée à lutte contre les AVC. L'occasion une nouvelle fois, de sensibiliser les populations contre ces attaques cérébrales, en constante augmentation.

"Chaque minute compte, faites le 15 !" titre la campagne de sensibilisation organisée en Auvergne-Rhône-Alpes. Encore cette année, l'ARS de la région lance une opération de trois mois d'initiatives sur le territoire, à destination du grand public. Selon les chiffres de l'Agence régionale de santé, en 2020, en Auvergne-Rhône-Alpes, 13 514 personnes ont présenté un accident vasculaire cérébral, soit une hausse de 3 % par rapport à 2019. Parmi elles, 11 893 personnes ont survécu, soit 88 %.

Au niveau national, l'AVC est l'une des principales causes de mortalité qui touche plus de 150 000 personnes par an, 1ère cause de handicap acquis, 1ère cause de décès chez les femmes et 2e cause de démence après Alzheimer.

Aujourd'hui, "des traitements existent" explique l'ARS d'Auvergne-Rhône-Alpes dans un communiqué. "Il faut donc agir très vite, chaque minute est précieuse" conseille Vanessa BAUCHET, infirmière au CHU de Lyon et animatrice Filière AVC Rhône-Métropole-Vienne-Bourgoin. "Nous sommes tous concernés par l'AVC : si votre conjoint, votre enfant, votre collègue est en train de faire un AVC, saurez-vous le reconnaître et agir ? Les signes sont brutaux : déformation du visage, difficultés pour parler, paralysie d'un côté, trouble de la vision. Réagissez-vite : Faites le 15 !" conclut la professionnelle de santé.