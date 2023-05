A Lyon, les cyclistes seront sensibilisés au code de la route

Vendredi 26 mai, la Métropole de Lyon va mener une opération de sensibilisation au respect du code de la route à destination des cyclistes.

L'opération se tiendra sur trois lieux distincts de Lyon, entre 7 h 30 et 9 h 30 ce vendredi 26 mai. La Métropole de Lyon, en partenariat avec la Ville de Lyon, Sytral Mobilités et deux associations cyclistes, va sensibiliser les cyclistes quant au respect du code de la route "pour sensibiliser à la nécessité de partager l'espace public et de respecter l'ensemble des modes de déplacement".

Des guides pratiques baptisés "Partager la rue ? Pas si dur !", seront distribués aux habitants du territoire s'arrêtant sur les lieux de sensibilisation. "Nous vivons une période où le partage de l'espace public est parfois compliqué entre les piétons, utilisateurs de trottinettes, les cyclistes et les automobilistes. Aujourd'hui par cette action de sensibilisation à destination des cyclistes, la ville de Lyon, la Métropole de Lyon et SYTRAL Mobilités s'engagent pour rappeler l'indispensable respect du code de la route bien sûr mais aussi le respect des autres usagers, notamment les piétons qui sont les usagers les plus vulnérables", expliquent dans un communiqué Fabien Bagnon, Valentin Lungenstrass et Mohamed Chihi, qui seront présents pour les opérations de sensibilisation.