Le quintuple champion olympique de biathlon, Martin Fourcade, a officiellement révélé, mercredi, se présenter à la tête du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 2030 dans les Alpes.

Qui pour présider le comité d'organisation des futurs JO d'hiver 2030 dans les Alpes ? Si le quintuple champion olympique de biathlon, Martin Foucade, apparaissait comme le favori jusque-là, cette possibilité prend de l'ampleur. Dans un entretien accordée à L'Equipe, mercredi 23 octobre, le Français a fait part de sa volonté de présider le comité d'organisation de ces Jeux, qui seront co-organisés en Auvergne-Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Cette candidature officielle à la direction du Cojop intervient la veille d'une réunion à Matignon avec tous les acteurs du projet. En postulant à la succession de Tony Estanguet, le champion olympique estime être en mesure de "faire mieux" que son prédécesseur. Il annonce : "C’est un peu théâtral de le dire ainsi, mais on est à un tournant des Jeux d’hiver et à un moment important de l’histoire de la montagne française et de ses enjeux. Je me sens cette responsabilité de porter ce projet pour donner du sens et du concret à cet engagement".

Lire aussi : Les JO 2030 dans les Alpes françaises pourraient créer 48 000 emplois

"Ce ne sera pas facile mais j'y vais avec beaucoup d'enthousiasme"

Le futur Cojop s'installera au Bourget-du-Lac en Savoie. Il devra donc, avec les collectivités locales et les fédérations sportives, bâtir le programme de ces Jeux olympiques d'hiver 2030. Tout en sachant que la pression sera forte vis-à-vis de l'enjeu environnement dont revêtent les JO d'hiver. "Les Jeux ne sont pas du tout apolitiques car ils doivent servir les territoires et c'est dans ce sens que la politique a tout son sens dans un comité d'organisation. Les Jeux doivent s'adapter à un territoire et pas l'inverse", poursuit-il.

A 36 ans, Martin Fourcade reste ambition et se montre prêt à relever le défi : "Cet engouement, cette pédagogie qu'a fait Paris 2024, c'est un vrai atout pour les Alpes 2030. Ce ne sera pas facile mais j'y vais avec beaucoup d'enthousiasme car je suis persuadé que l'on a les moyens de réussir des Jeux magiques. Quand tout le monde trouve le stade de la Tour Eiffel incroyable et que j'ouvre ma fenêtre le matin en regardant les montagnes, je me dis que ce n'est aucunement moins incroyable".

Lire aussi :