Après un départ non remplacé et une suppression de poste au sein de ses effectifs, les service de réanimation et de soins continus de l'hôpital de la Croix-Rousse, à Lyon, sont en grève reconductible depuis lundi 21 octobre.

C'en est trop pour les deux services de réanimation médicale et le service de soins continus de l'hôpital de la Croix-Rousse des Hospices civils de Lyon (HCL). Depuis lundi 21 octobre, le personnel de ces services est entré en grève illimitée, dénonçant ainsi le départ d'une infirmière dit "technique", dont le poste n'a pas été remplacé, et la suppression d'un autre poste d'infirmier. Deux changements au sein de l'effectif en l'espace d'un mois et demi, seulement.

Référents en la matière à l'échelle régionale, les 70 membres du personnel de ces services de l'hôpital de la Croix-Rousse ont été fortement sollicités pendant la période Covid. Cela avait d'ailleurs nécessité l'ouverture d'un sixième lit d'accueil en soins continus. Depuis 2023, un ratio d'une infirmière pour quatre patients en soins continus est imposé. Ils étaient 2,5 pour 6 lits jusque-là à la Croix-Rousse.

Lire aussi : Lyon : le comité des enfants des HCL inaugure ses premières réalisations

Mais une dérogation de ce nouveau décret laisse jusqu'à 2029 aux hôpitaux pour remplir cette condition. "La direction a donc pris la décision de faire machine arrière, de supprimer ce troisième soignant en soins continus malgré le nouveau décret, en nous disant qu'elle avait jusqu'à 2029 pour l'appliquer", regrette une infirmière du service. Elle résume la situation : "Pendant cinq ans, grosso modo, on va travailler en sous effectif".

Un troisième jour de grève ce mercredi

Les soignants grévistes se sont réunis, mardi matin, à l'hôpital de la Croix-Rousse (@DR).

Le personnel, soutenu par la CGT, réclame ainsi le maintien de ce troisième soignant ou alors la fermeture d'un lit. "On le sait, l'hôpital public va mal et on refuse de travailler en conditions dégradées pendant 5 ans, reprend l'infirmière. On a beaucoup donné, déjà, pendant le Covid. Là, c'est la goutte de trop. On veut par-dessus tout garder une qualité et une sécurité des soins pour nos patients. C'est primordial". Les grévistes réclament aussi un soignant supplémentaire aux soins continus et des plannings stables.

Entrés dans un troisième jour de grève, ce mercredi, ils entendent se mobiliser à nouveau dans les allées de l'hôpital prochainement pour exiger une réponse de leur direction, qui a cependant reçue une délégation de grévistes le mercredi 16 octobre.

"L’effectif actuel affecté au service de réanimation médicale de l’hôpital de la Croix-Rousse est au complet et respecte la norme"

"Les conditions de fonctionnement de l’activité de soins critiques, et notamment l’effectif soignant nécessaire, sont définies par une réglementation nationale en vigueur dans tous les établissements publics de santé en fonction du nombre de lits ouverts, nous écrit la direction de l'hôpital, ce mercredi. L’effectif actuel affecté au service de réanimation médicale de l’hôpital de la Croix-Rousse est au complet et respecte la norme. En cas d’absentéisme inopiné, l’encadrement du service s’assure de modalités de suppléance permettant d’assurer la continuité des soins. Une grande vigilance est portée aux conditions de travail globales des personnels".

Lire aussi : Trois hôpitaux des HCL à Lyon classés parmi les meilleurs au monde