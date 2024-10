JO d'hiver 2030 dans les Alpes : le futur comité d'organisation cherche un patron

Alors que la garantie financière des JO d'hiver 2030 doit être votée dans le budget 2025, le futur comité d'organisation cherche un patron.

Le futur comité d'organisation des JO d'hiver 2030 en France se cherche un patron sous l'oeil de l'exécutif, qui vient de nommer un nouveau délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques, tandis que le Parlement doit voter la garantie financière dans le budget 2025.

Martin Fourcade en favori

A peine finis les JO de Paris, il faut passer à l'organisation des JO Alpes 2030 obtenus par la France. Seule condition encore à remplir pour satisfaire le Comité international olympique (CIO): que la garantie financière soit bel et bien votée par le Parlement au plus tard d'ici mars. Le projet de loi de Finances 2025 débattu actuellement prévoit une "garantie accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d'euros et pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2030".

"Elle s'exerce en cas d'annulation totale ou partielle de l’édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d'hiver", poursuit le texte, qui comprend aussi la garantie pour les emprunts. En revanche, "la garantie globale de couverture d’un éventuel déficit interviendra plus tard, une fois le budget du COJOP (comité d'organisation, ndlr) précisé et la structure créée", indique aussi le texte.

Un accord attendu fin novembre

Pour piloter la structure, l'oiseau rare n'a pas encore été trouvé. "Les choses avancent en temps et en heure concernant le Cojo et la Solideo, les statuts sont validés ainsi que le fait que le patron du Cojo soit un sportif, mais on préfère encore solidifier quelle est la part du sportif et du politique", a fait savoir à l'AFP Renaud Muselier, président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom du quintuple champion olympique de biathlon Martin Fourcade figure depuis le début parmi les favoris.

"Il y a un gros lobbying en ce moment", fait savoir une source proche du dossier. "Le jeu est très ouvert. A ce stade, aucune décision n'est prise, l'objectif étant de se mettre d'accord d'ici fin novembre", a fait savoir à l'AFP une autre source proche du dossier. L'Etat a décidé quant à lui de nommer cette semaine le préfet Pierre-Antoine Molina, en provenance de la préfecture de la région Ile-de-France où il s'est déjà occupé des JO de Paris, et ancien du cabinet Cazeneuve à l'Intérieur, comme nouveau délégué interministériel aux JO pour les futurs Jeux d'hiver en France. L'ancien délégué, Michel Cadot, a rejoint le cabinet du Premier ministre Michel Barnier.

"Un comité interministériel" ainsi qu'"un comité de coordination afin de s'assurer de l'avancement et de la cohérence des actions menées par les différents acteurs" ont aussi été créés par un décret publié mardi.