Au lendemain de la signature de la lettre des garanties financières de l'Etat pour les Jeux Olympiques d'hiver 2030 dans les Alpes françaises, les élus écologistes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, où se dérouleront une partie de ces Jeux dénoncent "une garantie financière aux allures de chèque en blanc".

Un discours de politique générale sur fonds de "dette financière colossale" et l'engagement de l'Etat à se porter garant pour les JO 2030, dans la même après-midi, mercredi 3 octobre. C'est le "timing surprenant" que pointent aujourd'hui les Ecologistes dans un communiqué de presse, co-signé par 23 élus d'Auvergne-Rhône-Alpes et une élue de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Ils vont jusqu'à parler d'un "chèque en blanc".

"S’engager sur quelque chose d’aussi volatile alors que notre pays affronte une dette record est de la pure folie." Les Ecologistes de la région Aura

Concrètement, les Verts estiment que l'état des finances publiques est incompatible avec un tel engagement pour les JO 2030. "Face à une situation budgétaire compliquée, chaque décision doit être prise au bénéfice de l’intérêt général, or signer cette lettre de garantie signifie que nous nous engageons à livrer ces Jeux quoiqu’il en coûte et à couvrir un éventuel déficit à l’issue de la compétition", expliquent-ils.

De plus, les écologistes s'inquiètent des répartitions des dépenses en cas de dépassement du budget initial. Le manque de concertation et l'absence de délibération avec les conseillers des deux Régions empêchent selon eux "de connaître les clefs de répartition et de savoir quel montant ces Régions devront engager".

Pour rappel, le budget des Jeux d'hiver de 2030 doit s'élever à 3 milliards d'euros. L'Etat serait prêt à apporter une première garantie de 520 millions d’euros, selon le journal Le Monde.