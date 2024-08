France-Egypte à Lyon : la billetterie s'emballe et les supporters s'affolent

Les Bleus affronteront l’Egypte lundi 5 août, après leur qualification pour la demi-finale des JO 2024 contre l’Argentine. A un jour de la confrontation, la billetterie s’emballe et les places les moins chères sont déjà épuisées.

Un pas de plus vers la médaille olympique. Vendredi, les Bleus se sont qualifiés pour la demi-finale des JO 2024 de Paris en s’imposant contre l’Argentine (1-0). Les joueurs de Thierry Henry affronteront l’Egypte demain, lundi 5 août, au Groupama Stadium à Lyon. Coup d’envoi à 21 heures.

🇫🇷 @LacazetteAlex, @rayan_cherki et Johann Lepenant en demi-finale des Jeux Olympiques de #Paris2024



En venant à bout de l'Argentine (1-0), les Bleus se sont qualifiés pour le dernier carré et affronteront l'Egypte lundi, chez nous, à Lyon ! 👊🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) August 3, 2024

Des supporters en ébullition

Côté supporter, c'est l'effervescence. Les supporters de Lacazette retiennent leur souffle. Lundi 5 août à 21 heures, les Bleus de Thierry Henry tenteront d'aller conquérir leur place pour la finale dans une ambiance qui promet d'être électrique.

"J'ai sorti le maillot de Lyon avec Lacazette à chaque fois qu'on croise un autre Lyonnais avec le maillot, ça se check et c'est trop bien", écrit un internaute sur X (anciennement Twitter).

Donc. Lundi. Je vois Alexandre Lacazette. Porter le maillot des bleus avec le brassard de capitaine. Chez lui, à Lyon. Je vais peter mon crâne 😭 — Gab (Mulsan) 🇺🇦🦆 (@GabTHU) August 2, 2024

LACAZETTE DE RETOUR À LYON BORDELLLLLL !!!!!🥳🥳🥳🥳 NOUS LYONNAIS DEVONS MONTRER QUON À LA MEILLEURE AMBIANCE LE STADE DOIS ÊTRE EN ÉBULLITION POUR LES BLEUS ! — Feno 69 (@69Feno) August 2, 2024

"Des tarifs de dingue"

Face une confrontation tant attendue, la billetterie s'emballe. Les places les moins chères, en catégorie D (50 euros) et en visibilité réduite (80 euros) sont à ce jour épuisées. Comptez 200 euros pour les places les plus onéreuses, 160 euros en catégorie A, 120 euros en catégorie B et 80 euros en catégorie C. A noter que le nombre de billets est limité. “Selon l’événement sélectionné, la limite est de 4, 6 ou 20 billets maximum. Le nombre total de billets par compte est limité à 30 toutes phases de vente olympiques confondues”, indique l’organisation.

Sur X, certains supporters ont jeté l'éponge, jugeant des tarifs "de dingue". "Je veux bien aller encourager les Bleus ce lundi face à l'Egypte en demi...Mais c'est quoi ces tarifs de dingue, franchement", s'indigne l'un d'entre eux.



📌Allô @Paris2024 👋 #Jeuxolympiques

Je veux bien aller encourager les 🇫🇷bleus ce lundi face à l’Egypte en demi mais… c’est quoi ces #tarifs de dingue‼️😱Franchement



⛱️ À ce prix-là je préfère picoler devant la télé avec des ami.e.s dans le vieux lyon🍻… pic.twitter.com/1TnWzGAjH2 — BΞMBΞLLY  (@bembelly) August 3, 2024

Une victoire face aux Pharaons assurerait une nouvelle médaille à la délégation française. L'espoir d'un sacre olympique est immense. Les Bleus peuvent toujours rêver décrocher la médaille qui leur échappe depuis 1984.