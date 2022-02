La Lyonnaise Chloé Trespeuch a décroché la médaillée d'argent en snowboardcross aux JO de Pékin. Elle est l'invitée de la quotidienne de Lyon Capitale, 6 minutes chrono.

"Ca faisait très longtemps que j'attendais cette médaille". Après le bronze obtenu à Sotchi en 2014, la Lyonnaise Chloé Trespeuch a décroché la médaillée d'argent en snowboardcross aux JO de Pékin ce mercredi. Lyon, sa ville d’adoption où elle a posé ses valises pour son travail. Employée de la SNCF qu’elle a intégrée en 2017 via le programme Athlètes de la compagnie ferroviaire, la snowboardeuse de 27 ans est chargée de communication externe pour la SNCF lorsqu’elle n’est pas sur sa planche.

Pour sa troisième olympiade et après un bon début de saison, la Lyonnaise d’adoption visait une nouvelle breloque olympique après sa médaille de bronze obtenue en 2014 à Sotchi à seulement 19 ans et sa 5e place aux Jeux de Pyeongchang en 2018. C'est donc l'argent, cette fois, en 2022. "Aucun regret de ne pas avoir eu l'or", confie-t-elle dans 6 minutes chrono sur Lyon Capitale. "J'ai utilisé mon plein potentiel ce jour-là", ajoute-t-elle.

"L'Italie, ça me fait rêver pour les JO"

Double médaillée olympique, la snowboardeuse n'est pas rassasiée. Loin de là. "J'adore ce que je fais, j'ai la flamme de la compétition, c'est ce qui m'aide à toujours m'entraîner en plus, j'ai toujours autant envie", explique-t-elle. Elle vise notamment le classement général de la coupe du monde en fin de saison, le fameux globe de cristal.

Chloé Trespeuch a aussi dans un petit coin de sa tête, les prochains JO, en 2026, à Milan et Cortina d'Ampezzo en Italie. "C'est l'objectif (d'être aux prochains JO), si je suis encore performante et épanouie dans ma carrière. L'Italie, ça me fait rêver pour les JO, aller vivre cet évènement dans des belles montagnes, dans un endroit qui a la culture du ski et du snowboard", poursuit-elle.

L'intégralité de l'interview avec Chloé Trespeuch est à retrouver ci-dessous.