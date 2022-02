Fort risque d’avalanche en Isère après d’importantes chutes de neige 

Les fortes chutes de neige qui se sont abattues sur les massifs du département font peser un sérieux risque d’avalanche en montagne. Le niveau d’alerte vient de passer à 4 sur une échelle de 5. Les sorties en ski de randonnée sont particulièrement déconseillées.

Depuis la semaine dernière, la neige a fait son retour sur les massifs isérois de la Chartreuse, de Belledonne, des Grandes Rousses, de l’Oisans et du Vercors. De quoi ravir les vacanciers présents dans les stations de ski et donner quelques sueurs froides aux secouristes. Les chutes de neiges en cours depuis ce lundi matin et le vent qui souffle sur les sommets n’ont pas arrangé la situation, accentuant encore un peu plus le risque d’avalanche alors que le manteau neigeux est très instable.

Niveau d'alerte de 4 sur 5

Compte tenu de cette situation, le niveau de risque d’avalanche a été rehaussé à 4 sur une échelle de 5. Cela "correspond à un manteau neigeux faiblement stabilisé dans la plupart des pentes suffisamment raides avec un risque probable de déclenchements d’avalanches même par faible surcharge. Dans certaines situations, de nombreux départs spontanés d’avalanches sont à attendre", précise la préfecture dans un communiqué.

Le préfet de l’Isère appelle donc les skieurs à la responsabilité et les automobilistes à la plus grande prudence sur les routes de montagne, tout en insistant sur le fait que les sorties en ski de randonnée "en dehors des zones sécurisées sont fortement déconseillées".