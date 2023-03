Après sa désillusion en individuel, la Lyonnaise Chloé Trespeuch a décroché la médaille de bronze en snowboardcross par équipes aux Mondiaux 2023 organisés en Géorgie.

La Lyonnaise Chloé Trespeuch va revenir des Mondiaux de snowboardcross avec une belle breloque autour du cou, un an après avoir décroché la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Pékin. Restée au pied du podium lors de l’épreuve individuelle (5e) de snowboardcross mercredi, la vice-championne olympique 2022 a remporté la médaille de bronze aux côtés de Merlin Surget ce jeudi 2 mars lors de l’épreuve par équipe mixte.

Ils sont bronzés !

👏 à notre duo @TrespeuchChloe / Merlin Surget, 3e en Snowboard Cross mixte à Bakuriani🥉 pic.twitter.com/GP2gQQRCwK — FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) March 2, 2023

Une huitième place pour l'autre duo français

Les Britanniques Charlotte Bankes et Huw Nightingale décorcehent l'or devant et les Autrichiens Jakob Dusek et Pia Zerkhold. La deuxième paire française, composée de Manon Petit-Lenoir et Loan Bozzolo, termine à la huitième place.

