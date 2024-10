Lyon : un Algérien condamné pour le meurtre d'un employé de brasserie

Ce mardi, la cour d'assises du Rhône a condamné à un homme à 30 ans de réclusion pour le meurtre d'un employé de brasserie.

Un Algérien, détenu dans son pays, a été condamné mardi à Lyon à trente ans de réclusion pour le meurtre en 2009 d'un employé de brasserie à Villeurbanne, pour un paquet de cigarettes, des faits pour lesquels il avait déjà été condamné en Algérie.

La peine infligée mardi par la cour d'assises du Rhône (qui jugeait par défaut criminel et donc sans jurés), conforme aux réquisitions de l'avocat général, est assortie d'une interdiction définitive d'entrée sur le territoire français.

"Cette décision française est la seule qui compte"

Interpellé en 2013 en Algérie où il avait fui clandestinement, Redouane Khoutir, 66 ans aujourd'hui, avait été condamné en 2015 par le tribunal criminel d'Annaba à vingt ans de prison pour le meurtre par balle de Fouad Guessoum. Toujours détenu dans son pays, qui n'extrade pas ses ressortissants, il a donc été jugé en son absence à Lyon pour ce meurtre.

"Cette décision française est la seule qui compte", a déclaré à l'AFP Me David Metaxas, avocat de la famille de la victime. Le verdict est aussi un "soulagement", et "quinze ans après, la famille va enfin pouvoir entamer le processus de deuil", a-t-il ajouté. L'un des frères de la victime, Billal, 52 ans, a cependant regretté l'absence de l'accusé à son procès. "On aurait bien aimé savoir pourquoi il a fait ça, gratuitement. Mon petit frère n'a fait que s'interposer", a-t-il commenté à l'AFP.

Un paquet de cigarette refusé, il revient avec un revolver

Les faits se sont déroulés en septembre 2009. Une femme de 33 ans entre un soir dans une brasserie de Villeurbanne, en banlieue de Lyon, pour acheter un paquet de cigarettes. Mais l'établissement est en train de fermer, le fond de caisse a déjà été retiré, et la demande lui est refusée.

La cliente insiste. Redouane Khoutir, son compagnon, entre alors pour la faire sortir et revient rapidement seul à la brasserie pour réclamer ce même paquet de cigarettes. Il essuie lui aussi un refus de la part de la serveuse. Fouad Guessoum, 35 ans, qui s'occupe alors du nettoyage de la brasserie, lui demande de sortir. Les deux hommes se disputent verbalement.

La famille a pu "enfin bénéficier d'un temps de parole"

Peu après minuit, Redouane Khoutir revient, revolver à la main, et tue Fouad Guessoum d'une balle dans la poitrine, puis prend la fuite. A cette époque, il bénéficiait d'une liberté conditionnelle après avoir purgé une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour avoir tué un policier au cours d'un hold-up en 1984.

A la suite de son procès en Algérie en 2015 pour le meurtre commis à Lyon, l'avocat de la famille de la victime, Me Metaxas, avait déploré qu'il se soit déroulé "sans témoins, sans les parties civiles, sans les victimes, sans que personne ne soit informé". Celui de Lyon a permis à la famille de la victime d'avoir pu "enfin bénéficier d'un temps de parole", s'est-il félicité mardi.