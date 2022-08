Loire : renforcement des contrôles concernant les rodéos urbains

Ce jeudi, la préfecture de la Loire a annoncé un renforcement des contrôles visant les rodéos urbains. Les engins utilisés seront systématiquement saisis.

Depuis plusieurs années, les rodéos urbains se multiplient en France. Un phénomène que tentent d'endiguer les pouvoirs publics. Dans le département de la Loire, la préfète Catherine Séguin a indiqué dans un communiqué que les contrôles allaient être renforcés à ce sujet. Les services de police et de gendarmerie ont également comme instruction de procéder à la saisie systématique des engins utilisés.

Il est également rappelé que les contrevenants s'exposent à une peine d’emprisonnement d’un an, couplée à une amende de 15 000 euros. Et cela augmente en cas de circonstances aggravantes. Par exemple, si une infraction est commise en groupe, les auteurs risquent deux ans de prison et une amende de 30 000 euros. Cela peut passer à trois ans et 45 000 euros d'amende si l'on ajoute la consommation d’alcool ou de stupéfiants.