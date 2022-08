Isère : le feu est "maîtrisé et circonscrit", les habitants peuvent réintégrer leur habitation

Le feu est désormais maitrisé et circonscrit sur les contreforts de la Chartreuse après avoir détruit plus d’une centaine d’hectares. (Crédit SDIS)

Le feu qui avait démarré vendredi 5 août sur les contreforts de la Chartreuse, en Isère, est maitrisé depuis ce mercredi matin après avoir détruit plus d’une centaine d’hectares.

Provoqué par la foudre vendredi 5 août en fin d’après-midi au niveau du massif de la Chartreuse, le feu qui s’est ensuite développé sur des zones non habitée des communes de Voreppe et La Sure-en-Chartreuse, à flanc de montagne (620 m d’altitude) et boisé, ne progresse plus. Mercredi 10 août à 10 heures, la préfecture de l'Isère indique que "le feu est désormais maîtrisé et circonscrit".

Vu l’évolution favorable de la situation, le préfet a autorisé les habitants de quatre hameaux évacués à réintégrer leur habitation : à savoir Malossane, Les Balmes et Le Bourget sur la commune de Voreppe, Les Barniers-Les Côtes à La Sure-en-Chartreuse.

🔥#incendie Pays voironnais | Feu maîtrisé et circonscrit mais pas éteint. @sdis38

🏡Les habitants des hameaux évacués peuvent rentrer chez eux.

🚧 RD 1075 et 520A restent partiellement coupées, accessibles aux seuls riverains. @Gendarmerie_038 veille au respect des restrictions. pic.twitter.com/5AQYur0thQ — Préfet de l'Isère 🇨🇵🇪🇺 (@Prefet38) August 10, 2022

Circulation coupées sur deux routes

Aucun blessé n'a été déploré parmi la population. Trois sapeurs-pompiers ont toutefois été légèrement blessés en intervention les premiers jours. L'incendie n'est toujours pas éteint à ce stade, malgré les 94 sapeurs-pompiers engagés et les 26 engins mobilisés. En cause : la topographie escarpée des lieux et de l’inaccessibilité de certains points chauds. Le préfet indique que les deux routes départementales 1075 (entre La Buisse et Voreppe) et 520A (entre Voreppe et Pommiers-La-Placette) restent partiellement coupées. La gendarmerie veille au respect des restrictions de circulation.