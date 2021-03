Insolite : Sainte-Foy-lès-Lyon organise un jeu-concours sur le téléphérique et offre un week-end... au ski

Le projet de téléphérique entre Francheville et Lyon cristallise les passions dans l'ouest lyonnais. Et le mot est faible. Notamment à Sainte-Foy-lès-Lyon où la municipalité réclame un référendum local. La ville organise par ailleurs un jeu-concours "votre regard sur le téléphérique" et offre au candidat le plus drôle et imaginatif un week-end... au ski. Tout en ironie.

Une initiative qui risque de faire sourire... jaune au Sytral. La ville de Sainte-Foy-lès-Lyon vient en effet de lancer un jeu-concours "votre regard sur la téléphérique" et invite les Fidésiens à afficher leurs convictions et leurs sentiments sur ce projet à travers de l'affichage sur les résidences, les voitures, les vélos, les poussettes, les tracteurs.

Depuis fin décembre, Lyon Capitale vous a proposé plusieurs articles sur le projet de transport par câble entre Francheville et Lyon, prévu au plan de mandat du Sytral pour 2025. Un transport par câble qui doit passer par Sainte-Foy-lès-Lyon et La Mulatière. On ne peut pas dire que localement, et le mot est faible, ce projet enthousiasme les habitants. Jean-Charles Kholhaas, vice-président délégué du Sytral, a longuement détaillé ce projet dans Lyon Capitale (l'interview en intégralité est à retrouver ici).

Revenons à ce jeu-concours. Et au regard des habitants de Sainte-Foy sur le téléphérique. "Exprimez-vous librement, les banderoles et communications les plus imaginatives, drôles, percutantes, seront mises à l’honneur et récompensées", souligne la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon. Le tracteur des vignes est déjà devenu célèbre dans la cité de 22 000 habitants.

La ville de Sainte-Foy offre au plus drôle... un week-end au ski

Clin d’œil non dissimulé, la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon offre 10 lots "visés" aux plus imaginatifs. Aux plus drôles. Le 1er lot, c'est un week-end au ski... Bah oui "la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon n’étant pas opposée aux remontées mécaniques en station de ski, elle vous propose un séjour (logement + forfait de ski) pour 2 personnes dans sa ville sœur : Sainte-Foy-en Tarentaise", s'amuse la ville.

Pour le lot 2 à 5, il s'agit d'un "weekend SmartBox pour visiter en amoureux la ville de Toulouse, de Grenoble ou de Brest… et voir de vos propres yeux les avantages et difficultés du transport par câble urbain, ou encore des différences qu’il existe entre le survol d’un quartier résidentiel comme celui du Plan du loup et celui d’un bras de mer", poursuit la ville.

Enfin, pour l'ensemble des participants, la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon offre "un rendez-vous avec le Président du SYTRAL pour échanger en transparence de l’opportunité de ce mode de transport + 10 tickets pour le métro E", ironise encore la ville de Sainte-Foy, en précisant que ce "lot (est) optionnel (et) sans certitude de réalisation". Très drôle. Les habitants peuvent participer en envoyant leurs photos à l'adresse : telepherique@ville-saintefoyleslyon.fr .

L'organisation de la concertation en débat lundi au Sytral

Plus sérieusement, le sujet transport par câble va vite revenir au goût du jour. Et des débats. Ce lundi, le 22 mars, va être débattu lors du conseil syndical du Sytral l'organisation de la concertation préalable de la ligne de transport par câble Francheville-Lyon.

