Le groupe Indochine se produira à guichet fermé ce samedi soir au Grand Théâtre de Fourvière. Tous les billets ont été vendus en un temps record, et les fans se sont littéralement jetés sur la billetterie. Rendez-vous à 21 heures pour les plus chanceux.

L'annonce de ce concert surprise a été faite il y a quelques jours seulement, le 21 juillet. Cela a pris tout le monde par surprise, car personne ne s'attendait à une telle nouvelle. Le groupe légendaire, qui n'était pas venu aux Nuits de Fourvière depuis dix-sept ans, a choisi de donner ce concert mémorable sur la scène du Grand théâtre, au théâtre Gallo Romain.

Un an à peine après leur dernier concert au Groupama Stadium, où plus de 70 000 personnes s'étaient rassemblées pour les applaudir, Indochine a décidé de revenir en force entre les rives du Rhône et de la Saône. Leur présence sur scène est toujours un événement très attendu par leur fidèle public, et ce concert surprise n'a pas fait exception.

#FestivalTour : à ce soir Lyon / RDV à 21h au Grand Théâtre de Fourvière !



Les billets pour assister à cette performance tant convoitée ont été mis en vente à 11h le jour de l'annonce, et se sont envolés en un rien de temps. À 58 euros la place, les fans ont saisi l'opportunité de vivre une soirée magique en compagnie du groupe emblématique.

Ce soir, les Nuits de Fourvière vibreront au son des tubes de la pop-rock française, et nul doute que l'énergie et la passion dégagées par Indochine sur scène créeront une atmosphère électrique dans l'enceinte du théâtre Gallo Romain.