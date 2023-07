Altis Play, qui avait enflammé les réseaux sociaux avec Sandrine Rousseau, sera à Lyon du 3 au 6 août prochain

Altis Play, l'influenceur vélo numéro 1 en France qui avait fait le buzz avec Sandrine Rousseau, va faire une escale à Lyon. Vous pourrez donc le croiser dans le centre-ville avec sa GoPro, ou en direct sur Twitch.

Altis Play, suivi par près de 80 000 personnes, s'apprête à explorer la ville de Lyon à vélo et filmer cette aventure du 3 au 6 août prochain. Peut-être que son nom ne vous est pas familier, mais il a certainement attiré votre attention sur les réseaux sociaux. En effet, Altis Play, un jeune homme passionné de vélo, a fait le buzz en juin dernier en filmant une scène plutôt insolite à Paris. À l'aide de sa caméra GoPro, il a enregistré un incident entre un chauffeur de taxi et un cycliste, suscitant l'intervention de la députée Europe Écologie-Les Verts, Sandrine Rousseau, qui a tenté de résoudre le conflit. Cette vidéo est devenue virale et a été partagée à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux.

Vous pourrez donc croiser cet homme sur les routes début août, accompagné de sa GoPro.