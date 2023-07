Les départs en vacances atteignent leur pic estival ce week-end, et de nombreux embouteillages sont à signaler sur tout le territoire. Le service d'information routier, Bison Futé, le confirme.

Déjà vendredi soir, les embouteillages ont atteint près de 1 000 kilomètres sur les routes du pays, principalement dans le sens des départs en vacances. Des bouchons de plus de 133 kilomètres ont été signalés sur l'autoroute A7 dans les Bouches-du-Rhône, environ 50 kilomètres sur l'A10 en Charente-Maritime, et une quarantaine sur l'A86 en région parisienne. Les axes autour de Lyon et dans les Alpes-Maritimes étaient également très encombrés.

L'autoroute A7 entre Lyon et Marseille est également sujette à de nombreux ralentissements, notamment sur l'axe Lyon-Orange, que Bison Futé conseille d'éviter toute la journée, particulièrement entre 9 heures et 19 heures.

Les voyageurs se dirigeant vers l'Italie via le tunnel du Mont-Blanc devront également faire face à un trafic important tout au long du week-end.

En plus de ces problèmes de circulation, huit départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes devront faire face à des orages potentiellement violents samedi. Météo-France a émis une vigilance orange pour la Loire, le Rhône, l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ardèche, la Drôme et l'Isère, et a appelé les conducteurs à être prudents compte tenu du trafic déjà dense sur les routes ce jour-là.

Ce samedi, les retours devraient être plus fluides, avec une journée classée en vert. Ce week-end marque le quatrième chassé-croisé des vacanciers, mais le véritable rush est attendu pour le week-end du 5 et 6 août.