L'auteur de l'incendie de St-Fons survenu le 2 juillet 2023 en marge des émeutes pour Nahel a été jugé. Le mineur a finalement écopé de trois ans de prison pour incendie volontaire.

Le 2 juillet 2023, une résidence de deux immeubles était ravagé par les flammes à St-Fons. Survenu lors des émeutes suite à la mort de Nahel, l'incendie n'avait fait aucun mort. Trois personnes avaient tout de même été brulées et dix autres intoxiquées. Retrouvé quelques jours plus tard en Haute-Loire, le coupable avait reconnu sa culpabilité en garde à vue.

Jeudi 6 mars, l'auteur des faits âgé de dix-sept ans était convoqué devant la cour d'assises des mineurs du Rhône. A l'issu de trois jours de procès, le jeune homme a finalement écopé de trois ans de prison et de trois ans de suivi socio-judiciaire. Il a été reconnu coupable d'avoir déclenché volontairement l'incendie "ayant causé des dommages physiques graves et matériel", rapporte le Progrès. Toujours selon le Progrès, le mineur a avoué "ne pas avoir mesuré les risques en allumant le feu dans le local."

Pour rappel, le jeune homme avait allumé un feu dans le local à poubelles de la résidence, situé rue des Platanes à St-Fons. Les flammes s'étaient alors rapidement propagées dans les deux immeubles. Bilan, plus de 1200 m2 brulés et une cinquantaine de logements ravagés. Si aucun mort n'est à déplorer, de nombreux habitants restent encore traumatisés et peinent à se faire rembourser. La décision quant au montant des dommages et interêt a été mise en délibérée jusqu'au 16 juin. Le remboursement des biens disparus doit quant à lui attendre de nouvelles expertises.

Lire aussi :