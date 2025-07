Thibault Arbonel et Thomas Laurenceau ont relevé un pari fou : boucler l’étape du tour de France Albertville–La Plagne sur des Vélo’v lyonnais. Une traversée de 131 km et 4 500 m de dénivelé positif.

Ils ne sont ni professionnels, ni équipés de vélos de course dernière génération. Et pourtant, Thibault Arbonel et Thomas Laurenceau, deux cyclistes amateurs lyonnais, ont réussi l’impensable : gravir les pentes du Cormet de Roselend et rallier La Plagne depuis Albertville… sur des Vélo’v.

Samedi 19 juillet, à la veille de l’étape amateur officielle de la Grand Boucle, les deux Lyonnais se sont élancés sur le même parcours, en Vélo’v mécanique, ces vélos rouges bien connus des usagers de la Métropole de Lyon. De la côte d’Héry-sur-Ugine aux cols des Saisies, du Pré, du Cormet de Roselend, jusqu'à l’arrivée finale à La Plagne, le duo a gravi les sommets alpins cinq jours avant le passage du peloton du Tour de France sur cette même étape. Un défi de plus de 11 heures de pédalage, de jour comme de nuit, avec quelques pauses et beaucoup d’abnégation.

Prêtés pour l’occasion par Cyclocity (JCDecaux), les vélos ont tenu bon. Tout comme les jambes des deux amis, portés par l’envie de repousser les limites de ce vélo urbain. À l’arrivée, 131 kilomètres avalés, 4 500 mètres de dénivelé grimpés, et un sentiment d’avoir prouvé que les montagnes peuvent se gravir, même en Vélo’v.