Ils ont osé le dire !

Phrases chocs, petites piques, polémiques, vérité crue... Le pire et le meilleur des petits phrases entendues ici et là à Lyon.

“C’est à la limite du criminel”,

s’est agacé Pierre Athanaze, vice-président de la Métropole chargé de la végétalisation, après qu’un Lyonnais, paysagiste de métier, est intervenu sur des espaces verts lyonnais.

“Le geste de Robin est une leçon pour nous tous”,

a retenu Jean-Michel Aulas toujours à propos de ce même paysagiste bénévole.

“Le niveau d’ingérence des juges constitutionnels devient un vrai problème pour notre démocratie”,

a dénoncé sur X Laurent Wauquiez après la censure de la loi Duplomb.

“En 2026, on rouvre la montée Saint-Sébastien. Les cyclistes l’utilisent très peu (pente trop raide)”

Pierre Oliver, maire du 2e sur X

“La droite est contre la sécurité et le confort des piétons et des cyclistes, énième preuve”,

lui a répondu Valentin Lungenstrass, adjoint aux mobilités de la Ville de Lyon et conseiller municipal du 2e arrondissement.

“C’est un ex président de la LICRA qui reprend l’argument de Khmer Vert, soit un parallèle entre l’installation de banc en béton avec un régime génocidaire”

Le compte X Après l’Effondrement en réponse à Alain Jakubowicz qui se demandait qui allait libérer la ville de ce “Kmaire vert”.