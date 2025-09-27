Actualité

Ils ont osé le dire !

  • par Guillaume Lamy

    • Phrases chocs, petites piques, polémiques, vérité crue... Le pire et le meilleur des petits phrases entendues ici et là à Lyon.

    “C’est à la limite du criminel”,
    s’est agacé Pierre Athanaze, vice-président de la Métropole chargé de la végétalisation, après qu’un Lyonnais, paysagiste de métier, est intervenu sur des espaces verts lyonnais.

    “Le geste de Robin est une leçon pour nous tous”,
    a retenu Jean-Michel Aulas toujours à propos de ce même paysagiste bénévole.

    “Le niveau d’ingérence des juges constitutionnels devient un vrai problème pour notre démocratie”,
    a dénoncé sur X Laurent Wauquiez après la censure de la loi Duplomb.

    “En 2026, on rouvre la montée Saint-Sébastien. Les cyclistes l’utilisent très peu (pente trop raide)”
    Pierre Oliver, maire du 2e sur X

    “La droite est contre la sécurité et le confort des piétons et des cyclistes, énième preuve”, 
    lui a répondu Valentin Lungenstrass, adjoint aux mobilités de la Ville de Lyon et conseiller municipal du 2e arrondissement.

    “C’est un ex président de la LICRA qui reprend l’argument de Khmer Vert, soit un parallèle entre l’installation de banc en béton avec un régime génocidaire” 
    Le compte X Après l’Effondrement en réponse à Alain Jakubowicz qui se demandait qui allait libérer la ville de ce “Kmaire vert”.

    à lire également
    L'image du mois à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    L'image du mois à Lyon 07:30
    Ils ont osé le dire ! 07:00
    Jean-Michel Aulas se pose en candidat du rassemblement face aux dogmatismes 26/09/25
    "Ritam" au festival Karavel : danse et musique, une alchimie hors du commun ! 26/09/25
    Subvention de la Région à des associations "problématiques" : les Insoumis saisissent la préfecture 26/09/25
    d'heure en heure
    gendarmerie
    À Saint-Genis-Laval, l'auteur d'un refus d'obtempérer recherché 26/09/25
    Un nouvelle passerelle modes doux inaugurée par la Métropole de Lyon à Feyzin 26/09/25
    Cyberarnaques sentimentales et sextorsion : 260 arrestations en Afrique, annonce Interpol 26/09/25
    Procès Adecco : le principal accusé condamné à six ans de prison 26/09/25
    Rhône : des travaux vont perturber les routes la semaine prochaine 26/09/25
    Copycat ©Yann Charliquart
    À Villefranche, un festival qui met en avant les nouveaux talents de la musique actuelle  26/09/25
    Sandrine Runel désignée cheffe de file des socialistes pour les élections municipales à Lyon 26/09/25
    Lyon : Tame Impala en concert à la LDLC Arena en 2026 26/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut