"Il y a une véritable propension à l’innovation en Auvergne-Rhône-Alpes"

Nicolas Forey est associé et directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes du cabinet In Extenso Innovation Croissance

Auvergne-Rhône-Alpes a capté, en 2023, 22 % des montants levés en France l’année dernière, demeurant la deuxième région la plus dynamique en termes de projets financés (+37 %) et de ticket moyen des deals (+127 %), qui passe à 17,1 millions d’euros.

Nicolas Forey est associé et directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes du cabinet In Extenso Innovation Croissance, auteur du baromètre des levées de fonds françaises et auralpines 2023 (In Extenso Innovation Croissance, ESSEC Business School et France Angels).

De quoi sont le symbole des levées de fonds ?

Si la performance des start-up ne se limite pas aux montants qui sont levés, il n’en reste pas moins que ces levées de fonds traduisent une vraie dynamique du tissu d’entreprises technologiques innovant.