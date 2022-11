Henry Anglade ancien coureur cycliste est décédé

L'ancien coureur cycliste Henry Anglade est décédé à l'âge de 89 ans à l'hôpital de la Croix-Rousse.

Henry Anglade était originaire de Lorraine, né à Thionville, c'est pourtant dans la région lyonnaise qu'il a passé la majeure partie de sa vie à La Tour de Salvigny. Ce champion de cyclisme est décédé jeudi 10 novembre dans la soirée selon le quotidien L’Équipe. Il était hospitalisé depuis le début du mois de novembre à l'hôpital de la Croix-Rousse.

Il était le grand rival de Jacques Anquetil et Roger Rivière et avait évolué au sein de plusieurs formations Liberia, Pelforth-Sauvage et Mercier-BP. Vice champion du Tour de France (1959), double champion de France (1959 et 1965) et gagnant du critérium du Dauphiné, un beau palmarès pour le Rhodanien. Lui qui au départ a pratiqué ce sport par hasard sans vraiment apprécier (Le Progrès).