Le premier giratoire du quartier de la Maladière à Cluses, en Haute-Savoie, a été inauguré. Symbole que ce projet de réaménagement est déjà bien entamé.

C'est une avancée dans ce vaste projet de réaménagement, au quartier de la Maladière à Cluses (Haute-Savoie). Le premier giratoire a en effet été officiellement mis en service par Martial Saddier, président du conseil départemental, et Erwan Le Bris, directeur général du réseau Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc (ATMB), le 1er octobre dernier.

Lire aussi : Annecy : la caserne la plus active de Haute-Savoie va être rénovée

Débutés au printemps 2024, ces travaux visent à réaménager cet échangeur entre l’Autoroute Blanche (A40) et la RD1205. Il s'agit d'un axe clé pour la circulation locale. L'objectif est ainsi de fluidifier la circulation de cette zone. Un second giratoire est en cours de construction, alors que la fin des travaux est prévue pour fin 2025. Le coût total de l'opération s’élève à 4,8 millions d’euros, financés à 50 % par ATMB. La commune de Cluses et le Département prennent en charge 25 % chacun.

Emprunté par environ 20 000 véhicules par jour, ce secteur est une passerelle directe vers la zone industrielle et commerciale de Cluses. Les deux giratoires permettront notamment de remplacer les feux tricolores jusque-là utilisés. Les créations de parkings de covoiturage, d'arrêts de bus, de voies cyclables et de bassins de récupération des eaux sont également prévues au chantier.

Lire aussi : Haute-Savoie : première pierre posée pour la future Maison internationale du campus d'Annecy-le-Vieux