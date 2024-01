L'évènement caritatif "Glisse en cœur" revient pour une 15e édition du 22 au 24 mars, avec Martin Solveig en tête d'affiche.

Après The Avener et Ofenbach, ce sera au tour du DJ et producteur Martin Solveig d'animer le concert solidaire de Glisse en cœur le 23 mars 2024. Organisé cette année au profit d'Alpysia, qui s'engage auprès des personnes atteintes de paralysie cérébrale, l'évènement viendra animer la station du Grand-Bornand du vendredi 22 au dimanche 24 mars.

Le concert de Martin Solveig aura lieu de 21 à 23 heures et sera précédé par un concert de Rose & Willy ainsi qu'un DJ set. La billetterie est déjà ouverte avec des billets à 20 euros par personne jusqu'au 18 mars, le tarif passera ensuite à 25 euros. Quant aux enfants, l'événement est gratuit pour les moins de 12 ans.

Un "marathon des neiges" pour les enfants malades

Depuis 2008, Glisse en cœur soutient des associations caritatives œuvrant pour l'enfance. Chaque année, l'évènement allie sport et musique au travers d'une course sportive de 24 heures de ski et un concert solidaire. Grâce aux 14 éditions précédentes, plus de 4 millions d'euros de dons ont pu être récoltés et reversés à 20 associations différentes.

En 2024, en plus d'aider Alpysia, une partie des dons récoltés seront reversés au centre d'éducation motrice d'Annecy. Ils doivent permettre de "participer à la rénovation des établissements pour enfants de l’Institut Guillaume Belluard d’Annecy, avec le financement d’un espace de pratiques sportives", indique Glisse en cœur dans un communiqué.

