Les Championnats du monde de ski alpin juniors se tiendront au domaine des Portes du Soleil du 27 janvier au 3 février 2024.

De manière assez inédite, la Haute-Savoie accueillera la 4e plus grande compétition de ski au monde dès la fin du mois de janvier. En effet, les Championnats du monde de ski alpin juniors vont investir le domaine franco-suisse des Portes du Sud pendant toute une semaine. Les meilleurs skieurs du monde de moins de 20 ans viendront du monde entier pour s'affronter lors de six disciplines. Au programme, descente, slalom, géant, super-G, combiné et team event.

Un évènement majeur pour Les Portes du Soleil

C'est la première fois que Les Portes du Soleil accueillent un tel évènement. Au total, sur les 12 stations du domaine skiable, cinq ont été choisies pour organiser les différentes épreuves. Il s'agit des stations d'Avoriaz, Châtel, Les Gets, Morzine et Saint-Jean d'Aulps. "Ce sont également 150 bénévoles dévoués qui apporteront leur énergie et leur engagement pour assurer le succès et la fluidité de cet évènement sportif", indique Rémi Cullaz, directeur des Championnats du monde de ski alpin junior, dans un communiqué.

Rémi Cullaz, directeur des Championnats du monde de ski alpin junior

Quant aux athlètes, leurs noms seront connus courant janvier, une fois qu'ils seront notifiés par leur sélection. Pour June Brand, une jeune skieuse du club de Châtel, avoir les mondiaux juniors "à la maison" apporte un "stress supplémentaire". "L’envie de produire mon meilleur ski et la volonté de prendre du plaisir me permettront de vivre pleinement cette expérience si je suis sélectionnée", ajoute-t-elle.

Calendrier détaillé des épreuves pour les Mondiaux de ski juniors 2024

