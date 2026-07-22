Arnaud Mizzon met fin à Filmoramax, le festival international du court-métrage de Lyon

Le président du festival international du court-métrage de Lyon, Arnaud Mizzon, et ses deux associés ont acté fin mai la fin de Filmoramax.

C’est la fin pour le festival international du court-métrage de Lyon. Son président, Arnaud Mizzon, et ses deux associés, Patrice Revaux et Baptiste Brun, ont voté le 22 mai dernier la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation lors d’une assemblée générale extraordinaire, révèlent nos confrères de Lyon Décideurs.

Cette décision intervient dans un contexte particulier pour les cofondateurs de Filmoramax : Arnaud Mizzon et Patrice Revaux vivent désormais à Biarritz et à Genève, rendant le travail plus compliqué. Et l’idée avait vraisemblablement déjà été évoquée à l’issue de l’édition 2026. C'est désormais officiel.

Baptiste Brun est le premier déçu : "Nous n’étions pas d’accord. Eux voulaient arrêter, moi je voulais continuer. Je leur ai proposé de reprendre la société, parce que je crois vraiment à ce projet, mais ils ont répondu par la négative. Donc Filmoramax s’arrête", confie-t-il à nos confrères.

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