Grève TCL : seule la ligne C est impactée

Retour presque à la normale pour le réseau TCL en ce jour de Noël, seule la ligne C sera suspendue entre 12h et 21h.

Les TCL espéraient annoncer un retour à la normal pour le jour de Noël, mais c'est raté : il a suffi qu'un agent de plus que prévu se déclare en grève pour que la ligne C soit obligée de fermer entre 12h et 21h ce 25 décembre. "Avec les fêtes, c'était difficile de trouver un remplaçant" explique-t-on à Kéolis. Des bus relais seront mis en place entre Hôtel de ville et Cuire. Cette grève des régulateurs trouve son origine dans l'organisation de la fête des lumières suite à l'accord signé le 5 décembre.