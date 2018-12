Messe de minuit : les TCL mettent en place des bus relais

Alors que la ligne D et le Funiculaire F2 ne circuleront pas ce soir entre 20h30 et 23h suite à un mouvement de grève des régulateurs, des bus relais seront mis en place entre le Vieux-Lyon et Fourvière pour permettre aux fidèles d'assister à la messe de minuit.

Les régulateurs des TCL avaient trouvé un accord à la veille de la fête des lumières, le 5 décembre, permettant qu'elle se déroule dans de bonnes conditions. Mais ce mouvement aura finalement des répercussions trois semaines plus tard à l'occasion de Noël. L'UGICT-CGT des TCL tient par ce mouvement à dénoncer "les rancunes personnelles de certains membres de la direction de Keolis Lyon", estimant que "la direction veut punir les régulateurs dans un esprit revanchard". Du côté des TCL, on regrette "un mouvement d'humeur de quelques régulateurs" : "il n'y a pas de nouvelles revendications exprimées, ils font grève en raison de l'organisation lors de la fête des lumières". Pour remplacer quelques arrêts maladie, la direction des TCL n'avait pas fait appel aux régulateurs réservistes, ce qui aurait occasionné des primes, et privilégie une autre organisation, précisant : "on n'a pas changé ce qui avait été mis en place durant les trois semaines de grèves, sachant que jusqu'au 5 décembre, nous n'étions pas sûrs de signer un accord."

Demain, seule la ligne C sera impactée par le mouvement entre 12h et 21h et sera remplacée par des bus relais entre Hôtel de ville et Cuire.

