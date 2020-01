Grève SNCF à Lyon : pas de changement pour le trafic TER

Mercredi 29 janvier à Lyon, le trafic SNCF sera identique à celui de ce mardi, malgré l'organisation d'une journée d'action contre la réforme des retraites.

Pas de changement du côté du trafic SNCF autour de Lyon et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ce mercredi 29 janvier, malgré l'organisation d'une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites.

Ainsi, on retrouvera 8 TER sur 10 comme ce mardi, tandis que le trafic TGV et Intercités sera normal selon la SNCF. Il est néanmoins conseillé de vérifier la circulation de son train sur l’Assistant SNCF et le site TER.