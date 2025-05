Grève des taxis dans le Rhône : à quoi s'attendre ce lundi sur les routes ?

Les chauffeurs de taxi seront en grève ce lundi 19 mai et de nombreuses perturbations sont à prévoir sur les routes de la métropole lyonnaise. On fait le point.

Ils ne décolèrent pas et pour se faire entendre, les taxi du Rhône seront une nouvelle fois en grève lundi 19 mai. Ils dénoncent notamment la nouvelle tarification, qui fixe à 0,98 euro le kilomètre transporté, contre 1,40 précédemment, instaurée par la Caisse nationale d’assurance-maladie.

Lire aussi : Lyon : en grève, les taxis sont arrivés sur la place Bellecour

Dès 6 heures ce lundi donc, de nombreux points de blocages seront recensés dans la métropole lyonnaise : l’hôpital Édouard-Herriot (3e arr.), la Gare de Lyon Part-Dieu (3e arr.), l’hôpital Lyon Sud (Oullins-Pierre-Bénite), l’hôpital Louis-Pradel (Bron) et l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Jusqu'à 1 000 véhicules sont attendus sur ces sites.

La préfecture du Rhône prévient toutefois qu’"aucune gêne pour les patients et le personnel hospitalier et aucun blocage ne sera toléré" et appelle les automobilistes à adapter leurs déplacements en empruntant les transports en commun ou en télétravaillant.