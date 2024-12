Les taxis sont mobilisés dans la Métropole de Lyon, ce lundi 2 décembre, et prévoient des blocages et barrages filtrants tout au long de la journée.

Alors que les taxis en colère ont prévu de se mobiliser ce lundi 2 décembre dans la Métropole de Lyon, entre 2 000 et 3 000 professionnels de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont attendus pendant plusieurs jours pour "paralyser" Lyon. Ils dénoncent la nouvelle convention de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) sur le transport médical, entre autres.

Dès ce lundi matin, la circulation est déjà complexe sur plusieurs axes de l'agglomération lyonnaise, en raison de premiers points de blocage.

8h15. De premiers blocages dans la métropole de Lyon

Dès 6 heures, plusieurs convois de taxis se dirigeaient déjà vers Lyon, comme annoncé par les fédérations professionnelles de taxi. Sont concernés à 8h15, selon la Préfecture, les points de blocage suivants : la M6, au niveau de l’échangeur du Valvert (Tassin-la-Demi-Lune); l'échangeur du nœud des Îles (A42 – A46 – Rocade Est) ; l'changeur A7 / A450 ; et l'A7, à hauteur de l’échangeur avec le boulevard urbain sud (D301).

Du côté de l'agglomération de Villefranche-sur-Saône, une opération escargot est également en cours ce matin. Les taxis aussi présents au niveau de la barrière de péage de Saint-Quentin-Fallavier sont attendus sur l'autoroute A43.

⚠️Manifestation des taxis| Point de situation à 08h15



Les entrées autoroutières de l'agglomération lyonnaise sont actuellement très perturbées.



Les points de blocage suivants sont en cours :

➡️M6, au niveau de l’échangeur du Valvert (Tassin-la-Demi-Lune) ;

➡️Échangeur du nœud… https://t.co/RIdV8vW6Sv — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 2, 2024

Blocage à Bellecour dans la journée

Avant cette journée de mobilisation, la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes prévoyait déjà d'importants ralentissements sur plusieurs axes routiers : l'autoroute A7 depuis la barrière de péage de Vienne-Reventin, l'A40 depuis Cluses et Thonon-les-Bains, l'A42 depuis Ambérieu-en-Bugey, l'A43 depuis la barrière de péage de Saint-Quentin-Fallavier et Chambéry, l'A47 et la route nationale 88 en provenance de Saint-Etienne, Montbrison et de la Haute-Loire, et l'A89 en provenance de Roanne et du Puy-de-Dôme.

Aussi, les taxis en colère prévoient de se mobiliser à Bellecour, à Lyon, vers 18 heures. "Aucun blocage durable ne sera toléré", a prévenu dimanche la préfecture du Rhône. De même pour d'éventuel filtrage des accès aux hôpitaux.

