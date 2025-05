Grève des taxis à Lyon : les secteurs à éviter ce lundi matin

Ce lundi 19 mai, les taxis seront en grève toute la journée à Lyon. Jusqu'à 1000 véhicules sont attendus dans la métropole, ce qui pourrait provoquer d'importantes difficultés de circulation.

Une grève qui annonce une belle galère sur les routes de l'agglomération lyonnaise. Ce lundi 19 mai les taxis manifesteront toute la journée à Lyon contre la nouvelle convention tarifaire mise en place avec la caisse nationale d'assurance maladie qui fixe à 0,98 euros le kilomètre contre 1,40 précédemment. A l'appel des principales fédérations syndicales du secteur, les taxis veulent également dénoncer la concurrence déloyale des VTC et des véhicules sanitaires légers (VSL).

Au total, les organisateurs attendent entre 700 et 1000 véhicules dans la métropole de Lyon, tous répartis sur cinq sites : Hôpital Édouard-Herriot (Lyon 3e), Hôpital Lyon Sud (Oullins-Pierre-Bénite), Hôpital Louis-Pradel (Bron), Aéroport de Lyon Saint-Éxupéry et Gare de Lyon Part-Dieu.

Face à cette mobilisation, la préfecture du Rhône "appelle les automobilistes à adapter leurs déplacements, à emprunter les transports en commun ou à télétravailler". Si les organisateurs prévoient des points de filtrage aux abords de la gare Part-Dieu et de plusieurs hôpitaux lyonnais, la préfecture prévient "qu'aucune gêne pour les patients et le personnel hospitalier et aucun blocage ne sera toléré".